Bramsche. Der Grünegräser Weg in Bramsche wird ab Mittwoch, 9. Oktober 2019, für etwas mehr als eine Woche voll gesperrt. Auch bei zwei weiteren Straßen stehen Sperrungen bevor.

Auf dem Bramscher Berg wird die Straße „Grünegräser Weg“ in der Zeit von Mittwoch, 9. Oktober, bis Freitag, 18. Oktober 2019, voll gesperrt. Grund für die Vollsperrung sind einer Mitteilung der Stadt Bramsche zufolge Asphaltarbeiten sowie Instandhaltungsarbeiten am Brückenbauwerk über die Bundesstraße 68. Eine Umleitung über innerörtliche Straßen wird eingerichtet.

Niedersachsenstraße

In der Gartenstadt ist die Niedersachsenstraße im Bereich der Einmündung zur Schleptruper Straße in der Zeit von Dienstag, 8. Oktober, bis Sonntag, 17. November 2019, voll gesperrt. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an einem Gebäude, die das Aufstellen eines Baukrans erfordern.

Wilhelm-Berkemeyer-Straße

Weil ein Haus angeliefert wird, muss die Wilhelm-Berkemeyer-Straße in Engter in der Zeit von Donnerstag, 10. Oktober, bis Mittwoch, 16. Oktober, voll gesperrt werden.