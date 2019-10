Partystimmung an der Eisbahn: Im Eisstockschießen gibt es in Bramsche erstmals einen Cup für Auszubildende. Archivfoto: Heiner Beinke

Bramsche. Mit dem ersten Azubi-Cup im Eisstockschießen wird am Donnerstag, 21. November, das Bramscher Eisvergnügen" auf der Kunsteisbahn am Kirchplatz eröffnet. Teilnehmer anmelden können alle Firmen, die in Bramsche ausbilden, unabhängig davon, wie viele Auszubildende das Unternehmen hat.