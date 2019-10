In Bramsche ist eine Nachbarschaftshilfe in Planung: Beim ersten "Quatsch-Café" sollen Helfende und Hilfesuchende zueinander finden. Foto: Maria Stuckenberg

Bramsche. Auf Initiative von Gerda Enz soll in dieser Woche in Bramsche eine Nachbarschaftshilfe gegründet werden. Unterstützt wird die Initiative von der Ehrenamtskoordinatorin der Stadt, Maria Stuckenberg. Ein erstes Treffen für Freiwillige und Hilfesuchende ist am 9. Oktober in der "Alten Post".