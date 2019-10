Martin Brüggemann aus Dortmund hatte viel "Mitgrölpotenzial" in die Alte Webschule gebracht. Foto: Sascha Knapek

Bramsche. Die drei Protagonisten des Singer-Songwriter-Abends in der Alten Webschule haben sich im Vorfeld ein paar Gedanken in Sachen Dramaturgie gemacht. Im Wechsel gehen Martin Brüggemann, Marius Freese und Thore Wittenberg auf die Bühne, spielen jeweils fünf bis sechs Lieder und übergeben den symbolischen Staffelstab an den nächsten. Diese Auflockerung kommt beim nicht ganz so zahlreich erschienenen Publikum gut an.