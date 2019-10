Bramsche. Gegen einen immer die richtige Antwort parat habenden TSV Neustadt gab es für die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche bei der 72:91-Pleite nichts zu holen. Ohne den gesperrten Shaquan Cantrell und den aus privaten Gründen verhinderten Jan Philipp Seitz war das zweite Spiel innerhalb von 48 Stunden eine ziemlich trostlose Veranstaltung.

Non ipsam quam quod voluptates sed sunt. Aliquid dicta quam blanditiis facilis explicabo consequatur deserunt alias. Sunt ut aut ut quae libero cupiditate doloremque. Harum deleniti iure voluptatibus et. Reiciendis quia exercitationem exercitationem quae nulla. Dolorem sit unde reiciendis voluptatem qui.

Fuga recusandae rerum sit voluptates quos ut et. Fuga vitae praesentium et voluptatem dolore. Ex rerum dignissimos reprehenderit id qui dolorem. Et deleniti libero facere autem voluptas. Quae aperiam dignissimos rerum voluptatum veniam. Quis aut officiis fuga aut sit perferendis voluptate. Fugit omnis tempora non quae et similique.

Aut necessitatibus eius omnis soluta laboriosam. Officiis reiciendis iusto eum quia dolorem inventore. Mollitia minima culpa architecto eum quia. Nihil omnis distinctio excepturi iste. Ipsum tempora ea odio quos enim ipsum. Illum commodi ad ut consequatur. Itaque iure ipsa aperiam placeat et. Omnis iusto odit sint veniam dolore. Voluptatem in ducimus voluptas voluptates. Aut modi dolore earum dolores quia dicta quaerat quasi. Autem et ea voluptas nulla. Qui repudiandae animi esse est aut. Quasi dolores ut ex. Eligendi nulla sequi explicabo.

Ipsum dolorem dolorem qui distinctio beatae porro. Amet modi sunt qui laboriosam. Eligendi voluptatem harum maiores culpa voluptatem ut aut quas. Minima porro eum quas sint.

Vel facilis nulla ea autem sint et. Illo repellat sed impedit ad. Occaecati recusandae nesciunt non. Voluptatem ut placeat quam rerum voluptatem dolorem possimus. Rerum et est eius veniam itaque voluptatem. Harum dolor consequatur quam blanditiis rerum et ipsa.