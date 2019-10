Bramsche. Der Begabtenverbund Bramsche hat es sich zum Ziel gesetzt, besonders begabten Grundschülern ein bisher zusätzliches "Futter für den Kopf" anzubieten. Jetzt liegen die Angebote für das Schuljahr 2019/2020 vor.

Der Verbund wurde 2013 gegründet . Ihm gehören die acht Bramscher Grundschulen und auf Seiten der weiterführenden Schulen die IGS und das Greselius-Gymnasium an. Fachlehrerinnen und -lehrer bieten den Schülern teilweise in Zusammenarbeit mit externen Experten Veranstaltungen aus den Themengebieten Sprache und Literatur, Geschichte und Geografie, Mathematik und Naturwissenschaften, Musik und Kunst sowie Sport an. Mögliche Teilnehmer werden in den Schulen von ihren Lehrern angesprochen, ob sie mitmachen möchten. Zu den Angeboten:

"Raus in die Natur" heißt es noch einmal am 4. November. Unter Anleitung von Jürgen Christiansen von der Biologischen Station Haseniederung geht es unter anderem darum, was der Schulweg mit dem Klima zu tun hat. Weiterhin werden heimische Gehölze, ihre Blätter und Früchte untersucht. Am letzten Termin beobachten die Schüler das Leben der Vögel am Alfsee.

Geht es hier zu den Beobachtungen warm angezogen raus in die Natur lernen die Viertklässler im Haus der Naturkultur der Stiftungen Thorsten Thomas zu "forschen wie die Großen". Ab dem 23. Oktober arbeiten die Mädchen und Jungen jeweils mittwochs von 17 bis 19 Uhr mit Pipetten und Reagenzgläsern, sie erlernen den Umgang mit dem Mikroskop, erforschen Mikroorganismen und verzüchten, sie zu züchten. Am Ende steht ein eigenes kleines Forscherprojekt.

Dritt- und Viertklässler, die Freude am Singen und an der Bewegung haben, möchte Kirchenkreiskantorin Eva Gronemann einladen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen. Das Angebot beginnt am 24. Oktober, jeweils donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr im Gemeindehaus St. Martin.

Jan-Hendrik Rahe vom Greselius-Gymnasium lädt die Schüler in diesem Jahr wieder zu einer Zeitreise ins alte Rom ein. Jeweils dienstags von 15.45 bis 17.15 Uhr beschäftigen sich die Grundschüler im Gymnasium mit dem Leben ihrer Altersgenossen in der Römerzeit, erfahren vieles über römische Götter und Helden und lernen sogar schon ein paar Worte Latein oder Griechisch.

Schon fast Tradition in den Angeboten des Begagbtenverbundes ist das Malen nach Art der australischen Aborigines mit dem Ueffelner Künstler Clemens Heidbüchel. Am 12. November geht es aber nicht nur um die sogenannte "Punkt-Malerei" der Ureinwohner sondern auch um die Mythen, die dieser Malerei zugrunde liegen und um den fünften Kontinent im Allgemeinen.

Anzeige Anzeige

Einmal einen eigenen Vulkan bauen und sehen, ob er explodiert? Am 22. Januar 2020 erfahren an Geografie und der Arbeit mit Modellen interessierte Kinder, wie ein Vulkan entsteht, was Lavaströme sind und wie Ausbrüche vorausgesagt werden können und bauen das Erlernte schließlich im Modell nach.

Junge Sportskanonen, die schon über ein bisschen turnerische Erfahrungen verfügen, sind am Montag, 10. Februar 2020 von 16 bis 18 Uhr zum Trampolinspringen in die IGS-Turnhalle eingeladen.

"Wir machen Druck" heißt es am 3. März von 15 bis 18 Uhr im Kunstraum des Greselius-Gymnasiums. Zunächst werden Haikus, kleine Gedichte, geschrieben, dann dazu Linoldrucke hergestellt. An kleine Kreative wendet sich auch der Kurs "Blumen: Malen-Zeichnen-Drucken" am 15. April 2010 von 16 bis 19 Uhr im Kunstraum der IGS. Neue Techniken im Umgang mit Bunt- und Bleistift werden gezeigt, Pastellkreide und Aquarellmalerei vorgestellt und schließlich mit Alltagsgegenstände bunte Blumen gedruckt

Ratefüchse, Knobelfreunde und Krimifans sind angesprochen beim Mini-Krimiabend am Freitag, 6.März 2020 in der Meyerhofschule und beim Mathe-Krimi-Abend am 13.März 2010 in der IGS.

Schließlich bieten der Begabtenverbund in Zusammenarbeit mit der DLRG_Ortsgruppe am 23. Juni 2020 von 15.30 bis 18 Uhr einen Nachmittag unter dem Motto "Wir werden Retter" an, bei dem es um verschiedene Rettungstechniken und -materialien geht und darum, wie man Menschen in einer Gefahrensituation im Wasser helfen kann.

Den Eltern entstehen bei allen Angeboten keine Kosten. Lehrer sprechen die Kinder in der Schule auf die Teilnahme an.