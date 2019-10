Bramsche. Bramsche wählt bis zum 25. Oktober ein neues Jugendparlament. Online geht das noch bis zum 9. Oktober 2019.

Nach den Herbstferien wollen das bisherige Jugendparlament und die Stadtjugendpflege noch einmal in den Schulen die Werbetrommel rühren. Bei der letzten Wahl betrug die Wahlbeteiligung knapp 20 Prozent. Das klingt zunächst einmal wenig, doch damit steht Bramsche vergleichsweise gut da, betont Jugendpflegerin Stefanie Uhlenkamp beim Pressegespräch im Jugendtreff Gartenstadt. Dennoch will man mehr Jugendliche zur Stimmabgabe bewegen.

Erstmals geht das in diesem Jahr auch online. Bramsche nimmt am Programm „Demokratie leben“ teil. Dem Jugendparlament stehen aus diesem Topf 5.000 Euro zur Verfügung. Einen Teil des Geldes ist in das Online-Wählverfahren geflossen. Laut Arne Wegner kam der Wunsch aus den Reihen der Jugendlichen, denen war das bisherige Verfahren mit Rückumschlag zu umständlich. Das größte Problem war dabei, doppelte Stimmabgaben zu verhindern. Durch elektronische Wählerlisten und Registrierung, ob jemand schon gewählt hat, konnte das verhindert werden, berichtet Wegner.



2900 Jugendliche zur Wahl aufgerufen

Insgesamt sind rund 2.900 Jugendliche in Bramsche aufgerufen, ihr Votum abzugeben. Parteipolitik spielt dabei keine Rolle, Listen gibt es nicht. Vielmehr geht es um Sachthemen und darum, politisches Interesse zu wecken. Sehr zufrieden ist Wegner mit den Ansprechpartnern in Rat und Verwaltung. So ist das Jugendparlament nicht nur im Sozialausschuss mit Sitz und Rederecht vertreten, mittlerweile werde das Jugendparlament sogar um Stellungnahmen gebeten wie etwa beim Thema Verkehrswegeplan. Die Erfolge sind aber nicht immer umgehend messbar. Politik, das lernen die Jugendlichen schnell, ist eine Art Ausdauersport. So werden Themen wie die Beleuchtung am Hasesee oder ein Wochenendnachtbus nach Osnabrück auch das nächste Jugendparlament beschäftigen, denkt Wegner, der selbst noch einmal kandidiert. Aber immerhin konnte das Thema bereits im Gespräch mit Bürgermeister Heiner Pahlmann und einem Busunternehmer erörtert werden. Jetzt gilt es, am Ball zu bleiben. Das Jugendparlament Bramsche, kurz JUPA, versteht sich als Lobby der Jugendlichen. Auch wenn die Amtszeit nur zwei Jahre beträgt und viele Entscheidungen sich hinziehen, kann das Jugendparlament auch schon Erfolge vorweisen wie die Sanierung des Skateparks oder den Jugendtreff in Engter. Uhlenkamp stellt klar, dass es eine Interessenvertretung der Jugendlichen auch schon vor dem Jugendparlament gegeben habe, doch sei es den Jugendvertretern wichtig gewesen, auch demokratisch legitimiert zu sein.

Auch deshalb ist eine hohe Wahlbeteiligung wünschenswert. Von dem Online-Wahlverfahren werden zwar keine Wunder erwartet, über einen Zuwachs würde man sich dennoch freuen. Aber die Beteiligten kennen ihre Klientel. Wer bis zum 9. Oktober online noch nicht gewählt hat, kann das auf klassischem Wege bis zum 24. Oktober nachholen. Am 25. Oktober werden die Stimmen dann ausgezählt.