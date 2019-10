Bramsche. Rund um den "Internationalen Tag der Seelischen Gesundheit" am 10. Oktober finden in Bramsche vom 8. bis 12. Oktober verschiedene Veranstaltungen statt, deren Ziel es ist, über psychische Krankheiten aufzuklären, Hilfs- und Therapieangebote aufzuzeigen und die Diskussion anzuregen.

Im Rahmen ihrer gemeindepsychiatrischen Aktivitäten zeigt die Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück in Kooperation mit dem Bündnis gegen Depression in Stadt und Landkreis Osnabrück und dem Universum e.V. am Dienstag, 8. Oktober um 19 Uhr im Universum-Kino die Dokumentation "Die Mitte der Nach ist der Anfang vom Tag". Im Anschluss stehen ein Referent der Niels-Stensen-Klinken Bramsche und ein Experte aus Erfahrung für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt kostet 3,50 Euro.

Am Donnerstag, 10. Oktober lädt die Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen am Brückenort von 15.30 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Neben den Einblicken in die Arbeit gibt es die Gelegenheit zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen.

Mit der Performance-Aktion "Barrieremauer" soll am Freitag, 11. Oktober von 9.30 bis 11 Uhr auf dem Marktplatz über psychische Erkrankungen informiert und gleichzeitig über Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort informiert werden.

Den Abschluss der Woche der seelischen Gesundheit in Bramsche bildet am Samstag, 12. Oktober um 16 Uhr im Bramscher Bahnhof eine Lesung mit "Herrn Bock" und Sören Mrotzek. Der Schriftsteller Markus Bock hatte selbst jahrelang mit schweren Depressionen zu kämpfen. In seinem Buch erzählt der Hildesheimer aus seinem Leben und dem Wendepunkt seiner Erkrankung. Mit dabei ist der Singer-Songwriter Sören Mrotzek. Bereits ab 15.30 Uhr besteht Gelegenheit zum Austausch bei Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.