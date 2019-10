Bramsche. Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten hat die 10. Große Strafkammer am Landgericht Osnabrück einen 21-jährigen Bramscher verurteilt, der mit einem Küchenmesser auf einen ihm unbekannten Passanten auf dem Bramscher Marktplatz eingestochen hatte. Außerdem verfügte das Gericht die Unterbringung des Angeklagten in der Psychiatrie.

