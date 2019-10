Bramsche. Die Regionalliga-Basketballer der Red Devils sind am morgigen Donnerstag, 3. Oktober, unweit des Ostharzes in Aschersleben sportlich gefordert.

Beim Traditionsverein aus Sachsen-Anhalt dürften die Trauben für die Bramscher jedoch hoch hängen. Zu hoch?

Die Gastgeber aus Aschersleben jedenfalls haben den Aufstieg in die ProB – also in die untere Zweitliga-Staffel – als ihr (mittelfristiges) Ziel ausgegeben. Mit einem 81:73-Auswärtserfolg beim starken Team des ASC Göttingen ließen sie zuletzt bereits aufhorchen. Die Bramscher Mannschaft um Trainer Roland Senger wird sich also auf einen harten und fordernden Vergleich gefasst machen müssen. Einsatzwille ist gefragt.

Die Red Devils hatten zuletzt eine 63:75-Niederlage (27:41 beim Seitenwechsel) gegen Eimsbüttel hinnehmen müssen, doch eine an jenem Tag kämpferisch starke zweite Spielhälfte darf sicherlich als Mutmacher und Orientierungspunkt gelten.

Vor heimischer Kulisse sind die Bramscher Regionalliga-Basketballer übrigens wieder am Samstag, 5. Oktober, ab 19.15 Uhr zu sehen. Dann geht es in eigener Halle an der Malgartener Straße gegen den TSV Neustadt.