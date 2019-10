Neuenkirchen. Bei einem Autounfall am frühen Dienstagnachmittag ist ein Mann in Neuenkirchen-Bieste schwer verletzt worden. Er ist mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Wie die Polizei in Cloppenburg auf Anfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.30 Uhr am Dienstagnachmittag. Ein Mann war auf der Straße Bieste in Neuenkirchen (Oldenburg) mit seinem Audi unterwegs und ist gegen einen Baum gekracht. Wie es genau zu dem Unfall kam und ob noch weitere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Der schwer verletzte Mann ist in seinem Wagen eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls angeforderte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Inzwischen ist sie aber wieder freigegeben.