Bramsche. Das Bramscher Hasebad hat für die Herbstferien ein besonderes Programm aufgelegt, mit dem Besucher dem schlechten Wetter ein Schnippchen schlagen können.

Am vierten Oktober beginnen die Herbstferien. Dafür haben die Stadtwerke Bramsche im Hasebad ein Programm aufgelegt, das das schon bekannte Wettrutschen, zusätzliche Spielenachmittage und eine Oktoberaktion für Großeltern beinhaltet. Ein neues, intensiviertes Programm in der Sauna mit vielfältigen Aufgüssen erweitert das Angebot.

Schlechtes Wetter, gute Besucherzahlen

Auch aufgrund der schlechten Wetterlage freue sich das Hasebad zurzeit über sehr gute Besucherzahlen, meint Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Brüggemann: „Schlechtes Wetter draußen bedeutet gute Besucherzahlen drinnen und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, in den Herbstferien mal ein bisschen was Besonderes zu machen. Eine Therapie gegen schlechtes Wetter oder man kann auch sagen ein Programm gegen den Wetterblues.“

Neben dem üblichen Spielenachmittag am Freitag können Kinder in den Ferien auch dienstags von 13 bis 18 Uhr mit Wurfspielgeräten im Wasser spielen. Spaß verspricht auch der für die Ferienzeit geplante Rutschbewerb. Beim vierten großen Hasebad-Wettrutschen am 10. Oktober können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren ihre Fähigkeiten auf der spiralförmigen 85 Meter langen „Big-Tube-Rutsche“ beweisen. Die schnellsten Rutscher in drei verschiedenen Altersklassen erhalten einen hübschen kleinen Pokal als Trophäe. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung nötig.

Herbstzeit ist auch Erkältungszeit und da soll eine Inhalationskur in der Salzgrotte vorbeugend oder heilend wirken. Die Salzgrotte kann man in Straßenkleidung besuchen und dort in einem Liegestuhl ganz entspannt das Meeresklima genießen. Ganz neu ist die Oktoberaktion, bei der Großeltern mit ihren Enkelkindern vergünstigt die Salzgrotte besuchen können. Die Großeltern zahlen hier nur den einfachen Eintritt von 6,50 Euro, einer von beiden darf umsonst mit hinein. Immer wieder bemängelten Großeltern an der Kasse, dass der Familientarif für sie nicht gelte, sagte Brüggemann: „Die fanden unser Preisgefüge ein Stück weit ungerech. Und da haben wir gesagt, wir probieren das mal aus.“ Das 45-minütige Sitzbad in der Grotte erfordert eine telefonische Anmeldung unter 05461/887800. Weil in Nordrhein-Westfalen die Herbstferien in diesem Jahr später im Oktober liegen, wurde die Aktion auf den ganzen Monat ausgeweitet.

Stündliche Duftaufgüsse

Für die Saunagänger gibt es neues, dauerhaftes Programm. Stündliche Aufgüsse mit ätherischen Ölen in Duftnoten wie Latschenkiefer oder Sliwowitz bereichern seit kurzem das Saunaerlebnis. Dafür bildete das Hasebad eigens Gäste des Bades zu Saunafachkräften aus, die diese Aufgabe ehrenamtlich übernehmen.

In das Bestreben, das Angebot auszubauen, werden auch die Auszubildenden mit eingebunden. Eine ist die 16-jährige Friederike Kliesch – eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen des TuS Bramsche, die im Hasebad mehrmals die Woche trainiert und das Bad deshalb als zweites Zuhause betrachtet. Die beiden Auszubildenden werden voraussichtlich in den Weihnachtsferien einen Aktionstag mit Kindern und Jugendlichen gestalten.

Aber zuerst steht nach den Herbstferien, am 8. November, noch die beliebte Poolparty an. Die auf 350 Stück limitierten Karten werden in wenigen Tagen im Bad und bei den Kreissparkassen erhältlich sein.