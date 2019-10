Christian Marunde eröffnet in Hesepe ein Massagestudio CC-Editor öffnen

In seinem Massagestudio bietet Christian Marunde diverse Erlebnis- und Wellness-Massagen an. Foto: Holger Schulze

Hesepe. Nach mehr als dreijähriger Berufstätigkeit als Angestellter im Wellness-Massagebereich hat sich Christian Marunde jetzt selbstständig gemacht. Seit Anfang Oktober 2019 bietet er in der Heseper Ostlandstraße 47b in seinem „CM Massagestudio“ eine Vielzahl von Erlebnis- und Wellness-Massagen an.