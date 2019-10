Marius Freese ist einer der drei Songwriter, die bei dem Konzertabend auf der Bühne stehen werden. Foto: Universum

Bramsche. Die drei Songwriter Marius Freese, Thore Wittenberg und Martin Brüggemann bestreiten am Samstag, 5. Oktober 2019, gemeinsam einen Konzertabend in der Alten Webschule in Bramsche. Los geht es um 20 Uhr.