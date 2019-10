Bramsche. Nach 45 Dienstjahren verabschiedet sich Helmut Harmeier bei der Bramscher Außenstelle des Wasser- und Schifffahrtsamts in den Ruhestand.

Mit einem zwanglosen Frühstück sagt Harmeier seinen Kolleginnen und Kollegen an seinem letzten Arbeitstag lebewohl. Angst vor dem Ruhestand hat er nicht. Zusammen mit seiner Frau bewirtschaftet er einen Resthof in Neunkirchen, den er bis 2007 noch als Nebenerwerbsbetrieb geführt hat. Inzwischen beschränkt sich sein Hobby hauptsächlich darauf, dort 80 Hühner zu halten. Deren Eier hat er immer wieder bei den Kollegen vorbeigebracht, obwohl er als freigestellter Personalrat die letzten elf Jahre überwiegend in Minden am Sitz des übergeordneten Wasser- und Schifffahrtsamtes tätig war.



Zusammengerechnet sind allein dabei 420.000 Kilometer zusammengekommen, das entspricht zehnmal um den Globus. Morgens 80 Minute hin, nachmittags zurück, zwar im Dienstwagen aber nicht in der Dienstzeit. Zwölf-Stunden-Tage waren für Harmeier deshalb keine Seltenheit. Dennoch hat ihm sein Beruf Freude bereitet und gerne hat er sich darüber hinaus in der Gewerkschaft oder bei der Krankenkasse als Versichertenältester engagiert. Sein Amtsleiter Henning Buchholz hat eine kleine Ewigkeit mit ihm zusammengearbeitet und hält offenbar große Stücke auf ihn, denn neben seinen anderen Verpflichtungen war Harmeier auch Schöffe am Amtsgericht in Bersenbrück. Eine Tätigkeit, für die er nicht zuletzt aufgrund seiner Menschenkenntnis als Personalrat gut geeignet gewesen sei. Beide verbindet offenbar auch gegenseitiger Respekt mit einem guten Schuss Humor.

Selbstverständlich gab es in den Jahren auch Meinungsverschiedenheiten, aber Probleme habe man stets sachlich argumentierend gelöst. „Ich bin mit meiner Meinung zum Chef gegangen und mit dessen Meinung wieder herausgekommen“, flachst Harmeier, wobei ihm Buchholz zur "Personalratsehrenrettung" pflichtschuldig widerspricht. Ganz so sei es denn doch nicht gewesen. Es fällt auf, dass Buchholz vor den Kollegen im Frühstücksraum Harmeiers Daten im Kopf hat und nicht einmal nachschlagen muss, obwohl beide über all die Jahre beim förmlichen Sie geblieben sind und sich damit eine für ihre gegensätzlichen Dienstpositionen professionelle Distanz gewahrt haben.

„Tränen werden heute nicht fließen“, sagt Harmeier gleich zur Begrüßung. Nicht nur weil er bereits zehn Wochen lang in seinem verbliebenen Resturlaub Ruhestand üben konnte. Er scheint auch durchaus erleichtert zu sein, dass er die sich abzeichnende Behördenreform, die auch veränderte Personalvertretungsstrukturen mit sich bringen wird, nicht mehr mit begleiten muss. Er freut sich darauf, mit seiner Frau jetzt mehr Zeit für kleine Städteurlaube zu haben. Lange will er gar nicht weg von Zuhause. Das geht auch nicht ohne weiteres, denn dort sind neben den Hühnern auch Hund, Katze, Gänse und ein Zwergschwein zu versorgen. Meist ist er nur drei oder vier Tage unterwegs, aber jetzt geht es für eine Woche nach Trier. Darauf freut er sich, zumal er an der Moselmündung in Koblenz seine Meisterausbildung als Wasserbauer gemacht hat.