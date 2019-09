Pente. Dreiste Diebe haben wertvolle Eichenbohlen von einer öffentlichen Sitzgruppe an der Hase in Pente abmontiert und geklaut. Ein Penter hat deshalb Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

