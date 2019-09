Udo Klopke Band stellt in Bramsche neues Album vor CC-Editor öffnen

Ein eingespieltes Trio (von links): Jan Wienstroer, Udo Klopke und Markus Bender. Foto: Sascha Knapek

Bramsche. Als der gebürtige Quakenbrücker Udo Klopke und seine beiden Mitstreiter Jan Wienstroer (Schlagzeug) und Markus Bender (Bass) die Bühne der Alten Webschule in Bramsche betreten, haben sie vor allem eins im Sinn: das neue Studioalbum „Make Me An Offer“ zu präsentieren.