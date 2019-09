Bramscher Gymnasiasten in der Toskana angekommen CC-Editor öffnen

Am Pool erholten sich die Gymnasiasten von der langen Busfahrt. Fotos: Yvonne Sommer

Bramsche. Buongiorno! Nachdem die Gresilianer am Mittwochnachmittag pünktlich zu ihrer Jubiläumsfahrt in Richtung Toskana gestartet sind, sind sie mit ausreichend Pausen ebenso pünktlich wie geplant am Ziel angekommen. Unsere Mitarbeiterin Yvonne Sommer ist dabei.