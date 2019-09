Naim Noureddin (am Ball) und der TuS treffen im zweiten Saisonspiel auf Eimsbüttel. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Nach dem vorgezogenen Saisonauftakt gegen Königs Wusterhausen wartet auf die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche am Samstag, 28. September 2019, direkt das nächste Heimspiel. Ab 19.15 Uhr empfangen die Ademax Red Devils den Eimsbütteler Turnverband in der IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße.