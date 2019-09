TuS-Neuzugang Shaquan Cantrell (rechts, hier im Duell mit Nico Adamczak) wurde in der Schlussphase von den Schiedsrichtern disqualifiziert. Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Am Ende haben es die Ademax Red Devils bei ihrer Rückkehr in die 1. Regionalliga unnötig spannend gemacht. In den letzten Minuten des 84:79-Auftaktsieges gegen die WSG König Wusterhausen versagten den „Roten Teufeln“ an der Freiwurflinie reihenweise die Nerven. Zu allem Überfluss wurde US-Flügelspieler Shaquan Cantrell disqualifiziert. Dass die Hasestädter dennoch gewannen, lag an den ordentlichen dreieinhalb Vierteln, die sie davor abgeliefert hatten.