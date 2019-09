An insgesamt vier Tagen findet die Herbstkirmes 2019 in der Bramscher Innenstadt statt. Foto: Stadtmarketing Bramsche

Bramsche. "Jubel, Trubel, Heiterkeit" herrschen zwischen dem 27. und dem 30. September 2019 in Bramsche", kündigt das Bramscher Stadtmarketing in einer Pressemitteilung an. Mit einem Familientag öffnet die Herbstkirmes am Freitag ab 14 Uhr ihre Tore. Für alle Fahrgeschäfte gelten ermäßigte Preise.