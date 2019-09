Engter. Zu einem Hof- und Gartenfest lädt die Igel Gartenkultur in Engter am 21. und 22. September 2019 ein.

Neben blühenden und grünenden Pflanzen und einem großen Landfrauen-Café locken an beiden Nachmittagen Konzerte in den Park. Am Samstag erklingen ab 14 Uhr folkige Klänge des „folkVenner“-Trios. Ihr Repertoire umfasst eine Mischung schwungvoller, traditioneller, instrumentaler Tanzmusik aus Finnland, Schweden, Norwegen, Irland, Schottland, Frankreich, Galizien bis hin zum Balkan. Auch finden sich darunter Tanzmelodien aus Deutschland. Diese Tänze aus dem 18. Jahrhundert haben oft einen eigenwilligen Charakter - sie lassen aufhorchen und stehen den populären Folkrichtungen in nichts nach.



Nach diesem musikalischen Highlight des ersten Tages folgt am Sonntagnachmittag ein Rock- und Oldie-Konzert mit „Buddy Holly´s Oldieband“ aus Osnabrück. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.