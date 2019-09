Bramsche. Der Bramscher Verein "Universum" steht vor größeren Veränderungen im Mitarbeiterstamm. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich.

Geschäftsführerin Jessika Mack berichtete von den anstehenden umfangreichen Bewegungen beim Personal: Mit Marianne Pinke-Zimmermann, Gaby Bartkowski-Goedecke und Uli Holstein werden demnächst gleich drei langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Erfreulich seien hingegen die deutlichen Veränderungen bei der Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen. Dank einer erheblichen Erhöhung des städtischen Zuschusses können die Beschäftigten der Alten Webschule und des Kindertreffs Meyerei seit Januar tariflich bezahlt werden.

Schlaglichtartig streife Jessica Mack noch die Kinosanierung, den sehr guten Erfolg des letzten Frühjahrsabos, den Stadtlauf mit den Bramscher Rumläufern und über 500 Läufern, die Auszeichnung des Kinos mit dem Filmprogrammpreis und dem Gewinn beim Niedersächsischen Integrationspreis, die geglückte Premiere des Junomarktes und die Ganztagsbetreuung an der Bramscher Real- und der Hauptschule sowie den beiden Grundschulen in Neuenkirchen und Vörden.

Der Vorsitzende des Universum-Vereins, Thorsten Karssies, meinte, das Thema Personal sei "kompliziert, weil sehr gute Mitarbeiter gesucht werden, aber nicht immer so bezahlbar sind, wie wir uns es selbst wünschen würden. Dieser Spagat ist zunehmend schwierig. Das ist nicht leicht und wird uns in den nächsten Jahren immer wieder begleiten.”. Ferner sei der selbstfinanzierte Kinobetrieb ebenfalls ein Unsicherheitsfaktor.

Karssies bedauerte, dass „Bramsche sehr wenig über den Verein Universum weiß, der viel, viel mehr ist als nur das Kino“. Die Reihe „Mächtig was los“, der Kindertreff Meyerei oder die Ganztagsbetreuung in den Schulen dürfte in der Bramscher Bevölkerung besser wahrgenommen werden.

Die Sanierung des Filmtheaters und ein mäßiges Kinojahr haben ein Minus in der Kasse eingebracht. Dieses fiel allerdings überschaubar aus dank eine Großspende im Jahr 2017, berichtete Schatzmeister Martin Schmidt.

Bei den Vorstandswahlen erhielten Thorsten Karssies als Vorsitzender, sein Stellvertreter Heinz Schmidt, Schatzmeister Martin Schmidt sowie die Beisitzer Ute Severit-Wobker, Edzard Dirks und Frank Garlich ohne Gegenstimmen das Vertrauen der Mitgliederversammlung. Ebenso einmütig wurde Ulrich Willems als entsandter Vertreter der Stadt im Vereinsvorstand per Feststellungsbeschluss bestätigt. Jan Rathjen wird neben Liesel Höltermann für eine weitere Amtsperiode die Vereinskasse prüfen.