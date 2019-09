Bramscher Basketballer starten in die neue Saison CC-Editor öffnen

Die neuen Red Devils: Trainer Roland Senger, Blanchard Obiango, Jan Philipp Seitz, Marius Rautenstrauch, Daniel Meyer, Lukas Spanke, Matthias Baller, Sasa Cuic, Thorben van de Water, Lukas Kleyböcker, Adrian O'Sullivan, Michel Rehling, Naim Noureddin, Shaquan Cantrell und Teambetreuer Jürgen Schulz (von links). Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Am Samstag, 21. September 2019, geht es endlich los. Nach dem souveränen Aufstieg wartet nun die 1. Regionalliga auf die Basketballer des TuS Bramsche. Zum Auftakt empfangen die Ademax Red Devils die WSG Königs Wusterhausen in der IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße. Der Sprungball ist um 19.15 Uhr.