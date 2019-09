Bramsche. Für die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche steht am Sonntag, 22. September 2019, das zweite Heimspiel der Saison auf dem Spielplan. Ab 17 Uhr treffen die Hasestädter auf den TV Bohmte.

Nach der deutlichen 26:32-Pleite in Marienhafe gilt es für den TuS die Köpfe nicht hängen zu lassen. Der kommende Gegner befindet sich aktuell im Umbruch. Bohmte musste zwei Leistungsträger (Willi Dück und Jan-Ruven Brune) ziehen lassen und setzt in dieser Spielzeit vermehrt auf junge Nachwuchskräfte. Trotz dieser Findungsphase ist der TV mit der gleichen Bilanz wie Bramsche (ein Sieg, eine Niederlage) in die Saison gestartet.

„Wir dürfen Bohmte mit ihren Haupttorschützen Marcel Wolff und Patrick Buchsbaum nicht auf die leichte Schulter nehmen. In der Vergangenheit haben wir uns gegen den TV oft schwergetan“, erinnert sich Bramsches Spielertrainer Kai Golchert.

Brockmeyer fällt aus

Personell gibt es für die Hasestädter gute und schlechte Neuigkeiten. Ins Team zurückkehren werden die Routiniers Marcel Golchert und Thomas Erben. Und auch von Marc Clausing verrät Golchert, dass dieser wieder zu 100 Prozent fit ist. Nicht so gut steht es im Toptorjäger Alexander Brockmeyer, der gegen Bohmte nicht im Kader stehen wird. Ein Fragezeichen steht hinter Torwart Jakob Kasperlik. „Wir werden wieder 14 Spieler im Kader haben“, ist sich der Spielertrainer des TuS sicher.

„Wir müssen eine vernünftige, aggressive Abwehr spielen und den Zuschauern zeigen, dass wir Bock haben zu verteidigen. Außerdem habe ich den Jungs gesagt, dass es unabdingbar ist, ein gnadenloses Tempospiel aufzuziehen. Wenn uns diese Sachen gelingen, bin ich guter Dinge“, sagt Kai Golchert vor dem dritten Saisonspiel seiner Mannschaft.