Sögeln. Mit viel Musik feiert der Heimatverein Sögeln sein 30-jähriges Bestehen. In der Festscheune von Gut Sögeln spielt am Samstag, 21. September 2019, "Wippsteert".

Bevor es allerdings "Rock up Platt" in der Festscheune gibt, werden ab 18 Uhr offizielle Redner an die Anfänge des Sögelner Heimatvereins erinnern, der 1989 auf Initiative von Wilhelm Kuhlmann gegründet wurde. Zudem gibt es einige Anekdoten aus "Deutschlands letztem Abenteuer", wie die Sögelner ihren Ortsteil nicht ohne Stolz nennen.

Die Jagdhornbläser geben dann das Startsignal für den gemütlichen Teil des Abends mit "Wipsteert", Spanferkel und Getränken. Dann gilt das plattdeutsche Motto des Abends: "Wer Johr för Johr sein Arbeid deiht/ un jümmers up den Posten steiht/ un deiht dat goot un deiht dat gern/ de draf sik auk maal amüseern." Der Eintritt für alle ist frei.

Der Heimatverein blickt stolz auf seine 30-jährige Geschichte zurück. Gegründet hat ihn der damalige Ortsbürgermeister Wilhelm Kuhlmann im Dezember 1989 als „Verein für Heimatkunde.“ Anlass waren die Vorbereitungen auf die 750-Jahr-Feier. Aus den zehn Gründungsmitgliedern sind inzwischen 107 Mitglieder geworden, und das in einem Ortsteil von rund 850 Einwohnern.

Der Heimatverein engagiert sich für Jung und Alt auf vielen lokalpolitischen Feldern und setzt sich für den Erhalt und die Sicherung der Kita ebenso ein wie für eine ökologisch sinnvolle Gestaltung des Friedhofes. Der Heimatverein Sögeln trifft sich regelmäßig im Dorftreff und veranstaltet jedes Jahr eine Spargelfahrt und andere Bustouren zu markanten Zielen in der Region. Der monatliche Gesprächskreis im Dorftreff, bietet Gelegenheit, sich über alte Begebenheiten auszutauschen oder sich Dönkes und Geschichten „to vertellen.“ Vorträge zu aktuellen und historischen Themen runden das Angebot ab.