Hesepe. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle konnte am Mittwoch, 18. September 2019, eine Tour zur Abfuhr der Verpackungsabfälle (gelbe Tonne/gelber Sack) im Gebiet Bramsche-Hesepe nicht ausgeführt werden.

Das geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung der Awigo Abfallwirtschaft GmbH hervor. Das Unternehmen habe deshalb jetzt eine Nachfuhr in Bramsche-Hesepe organisiert, heißt es in der Erklärung weiter. Die neue Abfuhr wird nun am Samstag, 21. September 2019, durchgeführt.

Die Awigo bittet „die betroffenen Kunden um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten“ und darum, die gelben Tonnen und Säcke am Samstag zu 6 Uhr morgens an den Straßenrand zu stellen. Rückfragen beantwortet das Service Center unter der Telefonnummer 05401 365555. Die Gesprächszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 12 Uhr.