Bramsche. Schokolade "Made in Afrika", konkret aus Ghana, wurde im Bramscher Eine-Welt-Laden im Rahmen der „Fairen Wochen 2019“ von Charlotte Krull vorgestellt. Mit einem Vortrag und anschließender Verkostung präsentierte die Mitarbeitern von Fairafric das Produkt aus dem Ursprungskontinent der Kakaobohne.

Bereits 1982 sei die Idee aufgekommen, die Schokolade auch dort zu produzieren, wo die Grundsubstanz wächst, erfuhren die Zuhörer von Charlotte Krull. Das sei damals jedoch an der Lobby der deutschen Schokoladenproduzenten gescheitert. Obwohl rund 70 Prozent der Kakaobohnen aus Westafrika kommen, wird lediglich ein Prozent dieser Menge dort auch zu Schokolade verarbeitet.

Monatelang ausverkauft

Durch die Gründung von Fairafric wurde dies ab dem Jahr 2016 etwas anders. Im Jahr 2018 war die von Fairafric vertriebene, jedoch in Ghana hergestellte, Schokolade monatelang ausverkauft, nachdem ZDF und Arte über dieses Projekt berichtet hatten.

Aktuell werden von Fairafric auch unverpackte Schokolade und Kakaopulver in Deutschland in den Handel gebracht. Ferner befindet sich die Gründung einer eigenen Fabrik in Ghana in der Planungsphase, erzählte Krull.

20 Mitarbeiter produzieren Schokolade

Die Referentin schilderte in ihrem Vortrag die Wege der Kakaobohnen bis zum süßen Produkt für die Endkunden in Deutschland. 1400 Kleinfarmer bauen den Kakao an und erhalten von Fairafric 600 US-Dollar pro Tonne.

20 Mitarbeiter produzieren schließlich die Schokolade, wobei jeder Arbeiter 225 US-Dollar pro Monat verdient. „Der Mindestlohn in Ghana liegt bei 55 US-Dollar“, berichtete Charlotte Krull. Zusätzlich erhalten die Mitarbeiter Leistungen der Gesundheitsvorsorge, bezahlte Überstunden und eine Betriebsrente.

„2000 Dollar verbleiben beim reinen Export des Rohstoffes in Ghana. 10000 hingegen, wenn die Schokolade dort auch produziert wird“, ließ Charlotte Krull das Publikum wissen.

Anzeige Anzeige

Perspektiven schaffen

Als gute Gründe zum Kauf der Schokolade nannte Krull die Stärkung der lokalen Wirtschaft, Schaffung von Perspektiven, verfünffachtes Einkommen durch Verarbeitung der Kakaobohne direkt vor Ort sowie den hierdurch erfolgten Ausbau der Infrastruktur. Darüber hinaus sei Fairafric als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert, dulde keine Kinderarbeit oder chemische Pflanzenschutzmittel und verspreche echten Schokoladengenuss ohne künstliche Aromen.

2019 wurden 250000 Tafeln in Ghana für Fairafric produziert. Inzwischen werden zwei Vollmilchsorten, eine davon mit Salz, sowie vier Zartbitterschokoladen mit unterschiedlichen Kakaoanteilen - eine davon mit zusätzlichen Kakaosplittern - angeboten.

Positive Auswirkungen

„Pro Schokoladentafel bleiben rund 90 Cent in Ghana. Beim konventionellem Handel sind dies nur rund 30 Cent“, unterstrich Charlotte Krull einmal mehr die positiven Auswirkungen eines fairen Handels für die Menschen in Ghana.

Mit einem Hinweise auf die vermutlichen Folgen des Klimawandels beendete die Fairafric-Mitarbeiterin ihren Vortrag: Es gebe Schätzungen, denen zufolge weite Teile von Ghana und der Elfenbeinküste bis 2050 zu trocken für den Kakaoanbau sein werden.