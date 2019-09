Bramsche. Gegen 13 andere Beiträge hat sich die Evangelische Jugend Bramsche bei der Finalrunde des „#wasmichbewegt“-Videowettbewerbs im Landesfunkhaus des NDR in Hannover durchgesetzt.

Veranstaltet wurde der Filmpreis von der Heinrich-Dammann-Stiftung aus Hildesheim in Kooperation mit dem Mediendienst aus Bramsche. Zur Preisverleihung hatte die Stiftung in die Hallen des NDR eingeladen. So konnten die Jugendlichen den Profis einmal über die Schulter schauen. Und so bekamen die rund 70 Jugendlichen einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des Fernsehens.



„Jeder Film ist nur knapp eine Minute lang und doch prall gefüllt mit Themen, die junge Menschen heutzutage bewegen“, fasst Thomas Schlichting, Geschäftsführer der Stiftung, zusammen. Begonnen hat alles mit 20 Workshops, in denen Jugendliche lernen konnten, wie ein Kurzfilm erstellt wird. „200 Jugendliche und junge Erwachsene haben an den kostenlosen Video-Workshops teilgenommen, die wir verlost haben“, erzählt Schlichting weiter.

Für alle Teilnehmer der Workshops hat die Heinrich-Dammann-Stiftung auch den Video-Wettbewerb unter dem Titel „#wasmichbewegt“ ausgeschrieben. Durchgeführt wurden die Workshops und der Wettbewerb vom Mediendienst der Evangelischen Jugend Bramsche.

Von den ganz großen Themen bis zum kleinen Problem gleich um die Ecke. Die Filme beschäftigen sich mit dem Klimawandel, Massentierhaltung, Vermüllung der Umwelt oder dem renovierungsbedürftigen Jugendheim und der schlechten Anbindung ländlicher Regionen an den öffentlichen Personennahverkehr. Pointiert auf den Punkt gebracht, mit Erklärungen oder mit Kurzgeschichten in Szene gesetzt: Jedes Thema erschließt sich dem Zuschauer auf Anhieb.

Insgesamt wurden vier Preise verliehen. Jeder der vier Preisträger erhielt 750 Euro. Das Geld stammt von der Heinrich-Dammann-Stiftung, die das Preisgeld anlässlich des 95. Geburtstags des Stifterehepaares Heinrich und Ortrud Dammann ausgelobt hat.

Gewinner in Kategore "Nachhaltigkeit"

In der Kategorie „Nachhaltigkeit“ hatte dann die Ev. Jugend Bramsche die Nase vorn mit einem Kurzfilm über nachhaltige und verpackungsarme Verpflegung auf Freizeiten der Ev. Jugend. „Wir wollen mit dem Preisgeld Trinkfalschen kaufen, um auf den Freizeiten einfach das Wasser am Hahn aufzufüllen, ohne ständig Einweg-Pfand zu kaufen“, erzählt Stefan Linser, 16 Jahre alt und beteiligt an der Produktion des Handyvideos.

Die Heinrich-Dammann-Stiftung fördert Projekte der Jugendarbeit, die Jugendliche ermutigen sollen, sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinanderzusetzen und sie selber zu gestalten. Sie ist eine der größten Stiftungen zur Förderung von Jugendarbeit in Niedersachsen.