Achmer. 36 Kinder und Jugendliche haben am Wochenende an den Kinderaktionstagen 2019 des Heimatvereins Achmer teilgenommen.

.Die bunt gemischte Gruppe aus 6- bis 13-Jährigen konnte dabei die letzten Ausläufer des warmen Sommers noch einmal in vollen Zügen genießen: Bei wolkenlosem blauem Himmel und gemütlichen 20 Grad stromerten die Kinder gemeinsam durch das weitläufige Gelände rund um das Heimathaus. Es wurden Erkundungstouren gestartet, Verstecken gespielt und selbst eine eigene Kleinstadt im Wald war bei den Kindern in Planung. Doch nicht nur die selbst gestaltete Freizeit ließ bei den Teilnehmern keine Zeit für Langeweile, sondern auch das vorgesehene Programm. Dieses wurde bereits lange im Vorfeld von den Organisatoren Sintje und Nils Aufleiter geplant und ausgepfeilt. Das Ehepaar hatte wie jedes Jahr externe Einrichtungen für die verschiedensten Aktionen eingeladen, um den Kinder wieder einmal ein möglichst vielfältiges Programm bieten zu können.

Die Kinderaktionstage, kurz Kata, begannen am Samstagvormittag: Ab 9 Uhr morgens trudelten die ersten Teilnehmer in Begleitung ihrer Eltern ein, die dann jedoch nach recht kurzer Zeit abgeschrieben waren, als es daran ging, alte Bekannte vom vorherigen Jahr freudig zu begrüßen oder neue Gesichter in die Gruppe aufzunehmen. Das Spektrum der Teilnehmer war dieses Jahr besonders breit aufgestellt: Neben Kindern aus Achmer und der nahen Umgebung kamen viele auch aus weiter entfernten Ortsteilen von Bramsche oder sogar Osnabrück.

In altersgleiche Gruppen aufgeteilt, hieß es dann „Ran ans Werk“. Als Ersatz für ein kurzfristig aus Krankheitsgründen ausgefallenes Angebot sorgte das Eisenzeithaus Ostercappeln-Venne für viel Ehrgeiz unter den Kindern: Bogenschießen stand auf dem Plan und forderte von den Teilnehmern ein ruhiges Händchen und einiges an Treffsicherheit.

Verschiedene Angebote

Während sich die eine Gruppe auf diese Weise sportlich betätigte, beschäftigte sich die andere Gruppe mit einer ganz anderen Thematik: Als Entlastung für die Eltern, die bisher jedes Jahr zum Abschiedscafé Kuchen und dergleichen beigesteuert hatten, lag es nun an den Kindern, für die Verpflegung des nächsten Nachmittags zu sorgen. Aus mitgebrachten Backrezepten wurden eigene Lieblinge auserkoren, passende Einkaufslisten geschrieben und die zugehörigen Zutaten selbst beim nahegelegenen Supermarkt eingekauft.

Während der gesamten Back- und Vorbereitungszeit waren die Kindergruppen selbstverantwortlich für ihre Kuchen, weswegen die Hobbybäcker am Ende besonders stolz ihre fertigen Kuchen den freiwilligen Helfern – und später ihren Eltern – präsentierten.

Währenddessen werkelten die Erstklässler emsig in der Küche, um den restlichen Teilnehmern eine ausgiebige Mahlzeit zum Mittagessen austeilen zu können. Verschiedene Sorten Pizzen wurden am Ende den hungrigen Kindern an der langen Tafel aufgetischt, als Nachtisch gab es den Kata-Klassiker Quark mit Streuseln.

Am frühen Nachmittag wurden dann die Erstklässler abholt, die Älteren kehrten in ihre Gruppen zurück und nahmen an dem jeweils anderen Angebot statt, bis auch für sie der Aktionstag endete.

Motiviert ging es am Sonntag mit neuen Angeboten und Programmpunkten los. Auf dem Plan stand an diesem Tag ebenfalls wieder ein Angebot des Eisenzeithauses Ostercappeln-Venne, dieses Mal aber nicht mehr im sportlichen Bereich, sondern im kreativ-künstlerischen: Ganz nach Lust, Laune und Gefallen durften die Kinder ihren eigenen Schmuck filzen. Zur gleichen Zeit konnte die jeweils andere Gruppe den warmen Sonntagmittag ausnutzen, um bei einigen Runden Outdoor-Kegeln ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen, bevor dann am Nachmittag die Kinderaktionstage 2019 endeten.