Ihren Schulweg nahmen am Montagnachmittag die Viertklässler vom Begabtenverbund Bramsche gemeinsam mit Jürgen Christiansen unter die Lupe. Foto: Holger Schulze

Bramsche/Alfhausen. Zwölf Viertklässler aus nahezu allen Bramscher Grundschulen besuchten am Montagnachmittag die Biologische Station Haseniederung am Alfsee. Sämtliche Schülerinnen und Schüler gehören zum so genannten Begabtenverbund Bramsche (BVB).