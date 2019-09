Aktiv in der Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Bramsche: (von links) Wolfgang Kirchner, Maria Stuckenberg, Andree Pfänder, Kristina Ehlers, Ulrich Mönkemeyer, Volker Rohmann, Elisabeth Drewes, Konrad Notzon. Foto: Yannick Richter/Stadt Bramsche

Bramsche. Am Freitag, 20.September 2019, präsentiert sich die Fairtrade-Stadt Bramsche zur Wochenmarktzeit mit einem Infostand auf dem Kirchplatz vor der St Martin Kirche in Bramsche. Auch ein Tiny House, das zuletzt in Bad Essen zu besichtigen war, wird dann präsentiert.