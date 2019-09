Bramsche. Am Samstag, 21. September 2019, starten die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche in die Saison. Nicht nur die Liga (1. Regionalliga) ist neu, auch das Gesicht des Teammanagers hat sich geändert. Mit dem neuen „Strippenzieher“ der Red Devils, Rüdiger Gottaut, haben wir uns über die bevorstehende Spielzeit, die neue Liga und seine neue Aufgabe bei den Hasestädtern unterhalten.

Herr Gottaut, nach sieben Jahren ist der TuS zurück in der 1. Regionalliga. Wie groß ist die Vorfreude auf die neue Liga, die neuen Gegner?

Eine gewisse Vorfreude ist sicher da, aber nach der Amtsübernahme von Gunnar Elsemann standen eher die Planung und Arbeit als Teammanager im Vordergrund. Da die Begehrlichkeiten bei vielen steigen, ist es ein schmaler Grat, ein gutes und konkurrenzfähiges Team zusammenzustellen und auf der anderen Seite auch die Finanzen nicht aus den Augen zu verlieren. Auch mit dem Aufstieg stehen die Sponsoren bei uns nicht gerade Schlange. Aber ich denke, mit dem ersten Sprungball wird auch die Freude zurückkommen. Nach vielen Jahren mit fast gleichen Gegnern wird es auch interessant sein, neue Mannschaften kennenzulernen.

Dass Sie den Posten des Teammanagers im Sommer von Gunnar Elsemann übernommen haben, haben Sie bereits angesprochen. Wie waren die ersten Monate im neuen Amt?

Es war schon recht ungewohnt, die komplette Verantwortung zu übernehmen und auch, wie bereits erwähnt, viel Arbeit. Ich habe in den vergangenen Jahren schon sehr eng mit Gunnar zusammengearbeitet, allerdings mehr im Hintergrund. Als Gunnar mich unterrichtete, dass er sich zurückziehen möchte, um mehr Zeit für die Familie zu haben, war ich im ersten Moment geschockt. Als er mich dann fragte, ob ich mir vorstellen könnte, die Aufgaben des Teammanagers für die Regionalligamannschaft zu übernehmen, habe ich erst einige Zeit überlegen müssen. Er hat dann gesagt, dass er sich keinen besseren Nachfolger vorstellen kann und ich jederzeit um Rat fragen kann. „Meine Handynummer hast du ja, und Erfahrung hast du in den letzten Jahren auch gesammelt“, waren seine Worte. Aus diesen Gründen habe ich dann eingewilligt.

Wie lautet das Saisonziel der Red Devils?

Ein konkretes Saisonziel möchte ich nicht definieren. Wir müssen uns schnell an die aggressivere und schnellere Spielweise in der 1. Regionalliga gewöhnen. Dann ist es wichtig, in den ersten Spielen den einen oder anderen Sieg einzufahren. Das ist nicht nur wichtig für das Team, sondern auch um die Fans weiter zu begeistern, damit sie weiterhin in die Halle kommen. In den vergangenen Jahren waren wir immer sehr erfolgreich und der Zuschauerzuspruch dadurch sehr hoch. In dieser Saison müssen wir die Fans mit Siegeswillen und Kampfgeist überzeugen, damit sie die Ademax Red Devils auch weiter so zahlreich unterstützen. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen.

Der Vertrag mit Topspieler Cameron Coleman war eigentlich schon unterschrieben. Wie schwierig war es, so kurzfristig noch adäquaten Ersatz zu finden?

Der Vertrag war unterschrieben und die Rückkehr von Cameron fest eingeplant. Nachdem wir ihn im Juni kontaktiert hatten, um über den Zeitpunkt seiner Rückkehr nach Bramsche zu sprechen, teilte er uns mit, dass er sich am Knie verletzt hatte. Da ein Einsatz aufgrund seiner Verletzung frühestens im Oktober möglich gewesen wäre, mussten wir noch einmal neu planen. Bei der Suche nach einem adäquaten Ersatz habe ich Gunnar kontaktiert, da er einfach das größere Netzwerk hat. Er gab dann den Hinweis, dass Shaquan Cantrell nicht nach Nördlingen zurückkehren wird. Ich habe dann seinen Berater angeschrieben und gefragt, ob Shaq es sich vorstellen könnte in der kommenden Saison in Bramsche zu spielen. Shaq hat dann nicht lange überlegen müssen und seine Zusage gegeben.

Wie schätzen Sie die neue Liga ein?

Eine Einschätzung ist nicht so einfach, da wir die meisten Teams noch nicht so gut kennen. Aber meiner Meinung nach ist die Liga sehr ausgeglichen. Es wird drei oder vier Teams wie Wolmirstedt, Göttingen, Stade und Langenhagen geben, die einen großen Etat zur Verfügung haben und daher sicher ganz oben spielen werden. Der Rest der Liga ist, denke ich, recht ausgeglichen. Hier wird die jeweilige Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Sind Sie mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit zufrieden?

Meiner Meinung nach lief die Vorbereitung nicht ganz optimal. Wir haben in diesem Jahr unsere Ausländer so früh wie noch in keiner Saison nach Bramsche geholt, um sie möglichst schnell zu integrieren. Leider waren dann einige Spieler und der Trainer noch eine Woche im Urlaub, sodass man erst ab dem 19. August mit dem kompletten Kader trainieren konnte. Bis zum ersten Testspiel hatten wir drei Trainingseinheiten absolviert, und man konnte im ersten Testspiel sehen, dass noch nicht viel passt. Alles in allem kann man aber zufrieden sein. Die Spiele gegen Gegner aus der 1. Regionalliga wurden zwar knapp verloren, aber es ging nicht unbedingt um das Ergebnis. Viel wichtiger waren die Erkenntnisse, an welchen Dingen noch gearbeitet werden muss. Daran wird jetzt im Training gefeilt, und deshalb glaube ich, dass wir am kommenden Samstag zum ersten Heimspiel sehr gut vorbereitet sein werden.