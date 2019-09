Noch läuft der Sandabbau im zweiten Hasesee. Über die künftige Gestaltung wird aber schon diskutiert. Archivfoto: Heiner Beinke

Bramsche. Was wird aus dem zweiten Hasesee? Diese Frage will die Stadt Bramsche ausführlich mit den Bürgern erläutern. Dazu ist eine Versammlung, geplant, die am 23. November 2019 stattfinden soll.