Engter. Traditionell stiegen zum Ende des Jungscharballontages Hunderte von Luftballons in den Himmel über Engter auf. Das Gemeindefest von Sankt Johannis bot aber noch einiges mehr.

Eröffnet wurde das Fest mit einem familienfreundlichen Gottesdienst im Freien zum Thema „Gemeinsam unterwegs“. Vor dem Hintergrund eines auf Leinwand gemalten Schiffes sang man gemeinsam das Kirchenlied „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“. Pastorin Iveta Thamm hatte Bibelstellen von Jesus mit seinen Jüngern im Boot ausgewählt, bei denen die Gemeindemitglieder mitmachen konnten und so taten, als würden sie rudern. „Das Thema war die Mannschaft, die wir hier in der Kirchengemeinde haben“, erklärte die Pastorin, „dass wir eine tolle Gemeinschaft haben und dass es Junge und Ältere zusammen sind und nur so kann die Fahrt gelingen.“

Bei schönem Spätsommerwetter herrschte den Nachmittag über reger Betrieb auf dem Gemeindegrundstück. Kinderschminken, eine Hüpfburg, Blasinstrumente ausprobieren, Äpfel mit dem Mund aus dem Wasserbad fischen, Pfeilwurf auf Luftballons oder einen Ballon rasieren: Den Kindern wurde am jährlichen Jungscharballontag einiges geboten. Organisiert wurden die Spiele und Attraktionen von der Evangelischen Jugend Engter. Auch die Erwachsenen kamen nicht zu kurz: Das kulinarische Angebot auf dem Vorplatz reichte von Crêpes, Popcorn und Muffins über Grillwürstchen bis zu Antipasti zum Mitnehmen. Im Gemeindehaus gab es zum Kaffee eine riesige Auswahl am Kuchenbüffet: Rund 50 Kuchen und Torten hatten die Gemeindemitglieder gebacken.

Bunte Luftpost

Vor der Ballonaktion wurden noch diejenigen mit kleinen Preisen belohnt, deren Ballon im Vorjahr am weitesten geflogen war. Denn jeder mit Gas gefüllte Ballon trägt immer ein Kärtchen zur Rücksendung und es kamen auch tatsächlich welche zurück. Die weiteste Entfernung betrug dabei 670 Kilometer. Und schließlich war es soweit: Hunderte von Luftballons mit Kärtchen schwebten in den mittlerweile grauen Himmel – und einige der Finder werden sicher wieder antworten.

Erlös geht nach Armenien

Der Erlös aus der diesjährigen Veranstaltung kommt einem Projekt von „Brot für die Welt“ in Armenien zugute, in dem Jugendliche zu Friedensbotschaftern ausgebildet werden. Ursprünglich war er für die Jugendarbeit in der Gemeinde bestimmt gewesen, aber die Jugendlichen meinten, es gehe ihnen ja vergleichsweise gut und sie wollten es lieber anderen zukommen lassen.