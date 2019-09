Kalkriese. Ein "Bubble Soccer"-Turnier hat der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Samstag in Zusammenarbeit mit dem FC Schwarz-Weiß Kalkriese ausgerichtet..

Kurz umschrieben ging es dabei um Spaßkicken in dicken Kugeln. Sechs Viererteams zwängten sich in fast menschengroße Kunststoffkugeln, aus denen nur noch die Beine der Spielerinnen und Spieler herausragten. So ausgestattet, galt es wie beim echten Fußball, das kleine Runde im Eckigen des Gegners zu versenken.

Umschubsen von vorne und von der Seite, das so genannte “Bumpen”, durfte als taktische Maßnahme zum Spielgewinn offensiv eingesetzt werden. Probleme mit einem Handspiel waren hingegen ausgeschlossen, denn diese Gliedmaßen steckten ja, wie der übrige Oberkörper auch, in den Plastikbällen. Von außen betrachtet, verliefen die fünf Minuten langen Spieleinheiten zwar gemächlicher als beim Fußball des wirklichen Lebens. Der Spaßfaktor für Spieler und Zuschauer war jedoch hoch.

Eben dieser Spaß hatte das Bubble Soccer-Turnier nach Kalkriese gebracht. Denn bei der Premiere dieser Idee im letzten Jahr in Westerhausen war ein Team aus Mitarbeiterinnen und Eltern der Awo-Kindertagesstätte Lappenstuhl unter den teilnehmenden Mannschaften. Für Nadja Gildehaus und Frederik Lenz stand danach fest, dass es so etwas auch einmal in Bramsche geben müsste und so realisierte man das Bubble Soccer-Turnier jetzt mit den Schwarz-Weißen gemeinsam in Kalkriese.

Ihren Ursprung nahm die Idee, mit so einem Wettbewerb auch einmal jüngere Menschen mit der Arbeiterwohlfahrt in Kontakt zu bringen, bei Lena Schnier, die beim Awo-Kreisverband unter anderem für die Verbandsarbeit zuständig ist. „Mit Bubble Soccer versuchen wir, eine andere Altersgruppe zu erreichen, um zu zeigen, dass die Awo nicht nur Kitas und Altenheime hat“, schilderte Schnier den Hintergrund der Aktion.

Insbesondere geht es der jungen Awo-Mitarbeiterin um die Möglichkeit, am Rande der Spielfelder über die fünf Grundwerte, für die die Arbeiterwohlfahrt eintritt, mit der jüngeren Generation ins Gespräch zu kommen. Gerechtigkeit, Toleranz, Gleichheit, Freiheit und Solidarität sind die Werte, die sich die Awo auf die Fahnen geschrieben hat. Und da für den Einsatz hierfür eine starke Gemeinschaft notwendig ist, muss sich die Awo, wie jeder andere Verein eben überlegen, wie die Mitgliedersituation möglichst konstant gehalten oder idealerweise verbessert werden kann.

Deshalb sucht Lena Schnier für das Jahr 2020 wieder neue Ausrichter für ein Bubble Soccer-Turnier. Interessierte Vereine können sich beim Awo-Kreisverband Osnabrück melden, um durch einen derartigen Wettbewerb Abwechslung in ihr Vereinsleben zu bringen.