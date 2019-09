Bramsche. Psychische Erkrankungen - ein immer noch mit vielen Vorbehalten behaftetes Thema. Welche Angebote für Erkrankte es in Bramsche gibt, hat jetzt Silke Tiltmann-gr. Sextro von der Heilpädagogischen Hilfe (HpH) Bersenbrück vorgestellt.

Tiltmann-gr. Sextro erläuterte im Sozialausschuss des Stadtrats den HpH-Themenbereich "Gemeindepsychiatrie", unter dem "alles, was in Bramsche an Angeboten für Menschen mit psychischen Erkrankungen so läuft", zusammengefasst ist.

Das ist so einiges, wie sich die Kommunalpolitiker überzeugen konnten. In der Tuchmacherstadt seien mittlerweile mehrere "Stellen zum Andocken" eingerichtet: Das Begegnungscafé in Zusammenarbeit mit den Niels-Stensen-Kliniken, das ausdrücklich Menschen mit ohne ohne psychische Probleme offen stehe, die Begegnungsstätte in der Villa am Brückenort, die Selbsthilfegruppe für Angehörige von psychisch Erkrankten oder die inzwischen von der HpH unabhängige Selbsthilfegruppe für Betroffene. "Hier ist es gelungen, einen Betroffenen selbst ins Ehrenamt zu bringen", beschrieb Tiltmann-gr.Sextro eines der Ziele ihrer Arbeit. Es gibt Arbeitsmöglichkeiten in den Werkstätten an der Hermann-Bohne-Straße, zudem noch den Fachdienst "Talente", bei dem es letztlich um Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt geht.

Aufsuchende psychiatrische Fachpflege

Für Menschen in Krisensituationen, die nicht stationär behandelt werden, gibt es die aufsuchende psychiatrische Fachpflege und letztlich die Bramscher Niels-Stensen-Kliniken mit ihren Schwerpunkten Psychiatrie und Psychosomatik, so Tiltmann-gr.Sextro weiter. Insgesamt würden im Raum Bramsche 50 bis 60 Personen in den verschiedenen Angeboten begleitet.

"Es ist wichtig, gegen die Stigmatisierung anzugehen. Dazu brauchen wir viele niedrigschwellige Angebote", stellte FDP-Ratsmitglied Jan Beinke fest . Stephan Bergmann (SPD) unterstrich die Bedeutung von Aufklärung, um der Ausgrenzung von Betroffenen entgegen zu wirken.

Unter anderem deshalb hat die HpH in Zusammenarbeit mit dem Universum e.V. eine Filmreihe initiiert, in der psychische Erkrankungen thematisiert werden. Am 8. Oktober wird beispielsweise im Rahmen der bundesweiten Depressionswoche der Film "Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag" gezeigt, teilte Tiltmann-gr.Sextro mit.Besonders auf das Begegnungscafé bezogen, beklagte meinte die HpH-Mitarbeiterin allerdings, wie schwierig es sei, Nicht-Betroffene mit einzubinden. "Es soll ein inklusives Angebot sein, aber es ist meist eher ein geschlossener Klub".