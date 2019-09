Bramsche. Der Fuhrpark der Stadt Bramsche ist um ein weiteres Elektroauto reicher. Der neue Wagen soll vorwiegend als Transport- und Hausmeisterfahrzeug eingesetzt werden.

Neben zwei Elektrofahrrädern stehen den Mitarbeitern der Stadtverwaltung damit nun insgesamt drei E-Autos für Dienstfahrten zur Verfügung. „Fürs Erste ist unsere Flotte an Elektrofahrzeugen damit komplett“, sagt Bürgermeister Heiner Pahlmann. Das Stadtoberhaupt unterstreicht erneut die Vorbildfunktion, die der Stadt bei der Senkung des durch den Verkehr verursachten Schadstoffausstoßes obliegt. „Elektromobilität ist ein Versprechen für die Zukunft, denn sie bietet die große Chance, die Lebensqualität in Städten merklich zu verbessern. Ihren Platz im Straßenbild erobern sich Elektrofahrzeuge allerdings nur sehr langsam. Das möchten wir ändern. Wir übernehmen gerne eine Art Vorreiterrolle.“

Untätig in Sachen Elektromobilität war die Stadt jedoch auch bisher nicht. Neben einem Benziner für längere Dienstfahrten gehörten zwei kleinere Elektrowagen ohnehin schon zum städtischen Fuhrpark. Dieser wird nun aufgestockt. Angeschafft wurde das Fahrzeug wie gehabt in enger Kooperation mit der Stadtwerke Bramsche GmbH, die wiederum ihren Angestellten ebenfalls zwei Elektroautos für Dienstwege zur Verfügung stellt.

„Auch wir möchten Elektromobilität weiter fördern. In den kommenden Jahren werden wir sukzessive immer mehr Elektrofahrzeuge in der Stadt Bramsche sehen“, berichtete Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Brüggemann, als er Bürgermeister Pahlmann die Schlüssel für das neue E-Auto überreichte. In naher Zukunft solle deshalb der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur weiter vorangetrieben werden. „Außerdem unterstützen wir als zweite Säule auch den Ausbau der häuslichen Ladeinfrastruktur durch Bereitstellung von sogenannten Wallboxen. Hierbei handelt es sich um eine besondere Art von Wandladestationen“, erläuterte Brüggemann weiter.