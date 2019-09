Auftritt in Bramsche für Udo Klopke fast ein Heimspiel CC-Editor öffnen

Udo Klopke (Mitte) stammt aus Quakenbrück. Mit Markus Bender (rechts) und Jan Wienstroer tritt er in der Alten Webschule auf. Foto: Klopke

Bramsche. Udo Klopke und Band treten am Samstag, 28. September 2019, um 20 Uhr in der Alten Webschule in Bramsche auf.