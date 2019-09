In der Kornmühle des Tuchmacher-Museums Bramsche findet am Mittwoch, 18. September 2019, das nächste "Stadtgespräch" statt. Foto: Dorit Barz

Bramsche. Die Veranstaltungsreihe „Stadtgespräche“ in Bramsche wird am Mittwoch, 18. September 2019, um 19 Uhr in der Kornmühle des Tuchmacher-Museums fortgeführt. Diskutiert wird an diesem Abend über die Frage „Unsere Vereine – für die Zukunft bereit?“.