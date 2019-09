Achmer. Zu seinem Oktoberfest 2019 lädt der SC Achmer ein. Termin ist am Samstag, 28. September.

Zum zwölften Mal richtet der SC Achmer bereits ein Oktoberfest aus. Die Veranstaltungen in der Vergangenheit waren regelmäßig ausverkauft. Das Oktoberfest 2019 findet nun erstmals nicht in der Dorfgemeinschaftsanlage (DGA) statt, die zur Zeit saniert wird, sondern in einem großen Zelt auf dem Platz hinter der DGA.

Für Stimmung sorgen werden das "Original Hütten-Blechtett" und die "Lucky Ones". Eintrittskarten für das Oktoberfest 2019 in Achmer gibt es im Vorverkauf zum Preis von 10 Euro beim Axa-Center am Birkenweg und im Vereinslokal Korte (Bürgerklause) an der Schulstraße.

Einlass am 28. September ist ab 18 Uhr. Sollten dann noch Tickets verfügbar sein, werden diese für 12 Euro angeboten.