Tag des offenen Denkmals 2019 in Malgarten und Engter CC-Editor öffnen

Das Kloster Malgarten war neben dem Meyerhof in Engter ein Anlaufpunkt beim Tag des offenen Denkmals 2019. Foto: Ilona Ebenthal

Bramsche. Rund 8000 Orte öffneten am Sonntag zum „Tag des offenen Denkmals“ 2019. Zwei davon in Bramsche: Das Kloster Malgarten und der Meyerhof in Engter.