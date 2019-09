Bramsche. Ein Besuch bei der Bramscher Außenstelle der Osnabrücker Tafel stand am Freitag auf der Tagesordnung der Woche der Diakonie 2019 im Kirchenkreis Bramsche.

Die Kampagne zur Woche der Diakonie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Unerhört" und soll die Doppeldeutigkeit dieses Begriffs aufzeigen.

"Man sagt, etwas ist unerhört, ein Verhalten oder das Auftreten eines Menschen. Unerhört bedeutet aber auch, dass Personen oder Gruppen nicht gehört werden, ihnen nicht zugehört wird und sie deshalb unerhört bleiben", erklärte Natalia Gerdes vom Diakonischen Werk Bramsche. Sie besuchte mit anderen evangelischen Christen am Freitag, 6. September 2019, die Tafel an der Hasestraße und bot ein offenes Ohr für Kunden und Helfer. "Miteinander ins Gespräch zu kommen ist wichtig", so auch Anne Christ-Schneider vom Diakonie-Ausschuss. Auch sie war am Freitag da, um zuzuhören.

500 Euro Spende

Mit einer Spende in Höhe von 500 Euro von den Bramscher Kirchengemeinden konnten die betagten Stühle des Wartebereichs der Tafel aufgearbeitet werden. "Nur wenn wir miteinander reden, können Veränderungen entstehen", so Gerdes, die sich bei allen Beteiligten auf diesem Wege bedankte.

Bürgermeister Heiner Pahlmann lobte einmal mehr das Ehrenamt: "Unsere Ehrenamtlichen leisten wertvolle Arbeit. Die Drähte sind kurz, wir sind alle gut miteinander im Gespräch und finden so schnell eine Orientierung für das, was notwendig ist." Er hoffe, dass es in Bramsche nicht allzu viele Leute gebe, die sich "unerhört" fühlen.

Die Tafel sucht übrigens immer noch freiwillige Helfer für die Ausgabe der Lebensmittel, aber auch für den Fahr- und Bringdienst. Interessierte können sich bei Ute Schwarz, Leiterin der Tafel, unter der Telefonnummer 05461/4539 melden.