Bramsche. In der Nacht zum Sonntag ist in einem Entsorgungsbetrieb in der Straße "Am Flugplatz" in Bramsche-Achmer ein Feuer ausgebrochen. Ein Müllberg in einer Halle des Betriebes geriet in Brand. Verletzt wurde niemand.

