Bramsche. Gut besucht, aber mit wenigen Ausnahmen an Imbiss- oder Getränkeständen kaum Gedränge. So lautet die Bilanz vom Herbst-Cocktail 2019.

Veranstalter war die „City Bramsche“, eine Initiative aus Stadt, Stadtmarketing und dem „Förderkreis freundliches Bramsche.“ Bis 22 Uhr hatten die teilnehmenden Geschäfte geöffnet und zahlreiche Bramscher und Gäste von auswärts zog es dem Motto „ Einkaufen. Erleben. Genießen“ folgend in die Innenstadt. Vor allem auf dem Kirchplatz herrschte reger Betrieb. Dort bot sich den Besuchern an den Ständen ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Gut besetzt auch die Tische vor der „Alten Post“. Ob die Jazz-Band „Al Dente“ aus Holland oder Elisa Salamanca als singende Tomate, den Passanten bot sich ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Wer Lust zum Shoppen verspürte, schlenderte über die Große Straße und schaute sich in den Geschäften um.

Christian Knölker lud seine Kunden im Haushaltswarengeschäft Sandering zu einem Cocktail ein. . Renate Speckmann aus Melle wusste das zu schätzen. „Ein toller Laden“ schwärmte sie, wie bei „Tante Emma vor 40 Jahren“, so etwas gebe es in Melle einfach nicht mehr, sagt sie, schlürft an ihrem „Pina Colada“ während ihr Bramscher Begleiter Andreas Radler auf seinen „Sex on the Beach“ wartet.

Ein großes Kompliment für den gelungenen Branchenmix der Bramscher Innenstadt auch schräg gegenüber bei Stoff Hemmers. Hier sucht Ulf Werner nach einem blauen Stoff. Er will damit eine Schmuckschatulle auskleiden. „Hier kann man besser einkaufen als in Osnabrück“, findet er. Hier gebe es Parkplätze, kein Gedränge und viele attraktive Geschäfte, so seine Erfahrung.

Bei Twenhäfel ist in diesem Jahr weniger los als im Vorjahr, als hier an drei Spieltischen reger Betrieb herrschte, sagt Stefan Roose. Dennoch will er nicht klagen. Schließlich, so hört man unisono, gehe es vor allem den Ladenbesitzern an diesem Abend weniger um den aktuellen Verkauf als darum, sich den Besuchern und Kunden als freundlicher und kompetenter Einzelhändler in einem attraktiven Umfeld zu präsentieren.

Das scheint gelungen zu sein, zieht auch Bettina Enz vom Schuhhaus Griese als Vorsitzende des Förderkreises Freundliches Bramsche eine positive Bilanz. Das Wetter sei ideal, trocken und weder zu kalt noch zu warm, sagt sie und freut sich über die vielen Gespräche mit gut gelaunten Kunden. Wie gerufen kommt Antje Sell aus Osnabrück in diesem Augenblick an die Kasse. Laut Enz „eine „treue Kundin“, die gerade ein paar modische, mit Pailletten besetzte schwarze Schuhe für ihre von einem Bänderriß geplagten Füße gefunden hat. An der Kasse freut die sich über ein Gratis-Los der Bramscher Nachrichten. Ob ihr die Losnummer 19159 Glück bringt, bleibt abzuwarten.

Großes Glück hatte zuvor schon Dieter Lüssenheide. Auf dem Kirchplatz hatten ihm Christiane Wagner vom Stadtmarketing und Heike Westerkamp vom Aquarena den ersten Preis der Gastro-Radtour überreicht.