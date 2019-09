Bramsche. Für das künftige Jugendparlament in Bramsche werden noch Kandidaten gesucht. Bis einschließlich zum Wochenende 7./8. September 2019 können sich interessierte Jugendliche melden.

"Du musst nicht im Pentagon oder im Bundestag sitzen, um die Welt zu verändern. Fangen wir doch gleich hier an, in Bramsche", heißt es dazu in einer Postkarten-Kampagne der Jugendparlament-Organisatoren. Die Wahl des Jugendparlamentes findet dann im Oktober 2019 statt. Wahlberechtigt sind alle Bramscher im Alter von 12 bis einschließlich 21 Jahren. Abgestimmt werden kann per Briefwahl oder digital. "Nähere Einzelheiten zu den Modalitäten werden noch in Kürze bekanntgegeben, wenn die Kandidatenliste steht", teilen Richard Keib und Arne Wegner übereinstimmend mit. Beide gehören dem Team der Wahlorganisatoren an.



Aus dem aktuellen Jugendparlament wird eine Reihe von Mitgliedern ausscheiden. Ein Trio tritt dagegen erneut an und sucht neue Mitstreiter. Insgesamt sind elf Jugendliche zu wählen. "Wer sich informieren möchte, kann uns ansprechen", betonen Keib und Wegner. Zum einen wirbt das Jugendparlament am Freitag, 6. September 2019, von 17 bis 21 Uhr im Rahmen des "Herbstcocktails" auf dem Kirchplatz für seine Arbeit. Zum anderen gibt es am Sonntag, 8. September 2019, von 16 bis 18 Uhr im Jugendtreff an der Malgartener Straße ein Pizza-Buffet, das die bisherigen Jugendvertreter nutzen wollen, um in lockerer Atmosphäre ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten vorzustellen.

Für die Mitarbeit im Jugendparlament haben Keib, Wegner & Co. bereits mit der erwähnten Postkarten-Aktion im Stadtgebiet geworben. Zusätzlich haben sie zuletzt eine Reihe von Klassen in Bramscher Schulen besucht. "Es kandidieren hier übrigens keine Parteien, sondern einzelne Jugendliche", so Keib. Es handele sich beim Jugendparlament in Bramsche also um eine reine Personenwahl.

Weitere Infos: Tel. 05461 4776, auf Facebook unter jugendparlament.bramsche und bei Instagram unter jupa_bramsche.