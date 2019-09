TuS-Routinier Marc Clausing (mit Ball) muss aufgrund einer Oberschenkelzerrung im ersten Saisonspiel wohl pausieren. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Nach einem Jahr in der Verbandsliga wartet am Sonntag, 8. September 2019, das erste Landesliga-Spiel der neuen Saison auf die Handballer des TuS Bramsche. Los geht die Spielzeit 2019/20 mit einem Heimauftritt gegen den Wilhelmshavener SSV. Der Anpfiff in der IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße erfolgt wie üblich um 17 Uhr.