Freuen sich auf die Expo in Bramsche - samt Shuttleservice mit dem Bus: Uwe Schwalenberg (Firma Beckermann), Wirtschaftsförderer Klaus Sandhaus, Wolfgang Kirchner (Geschäftsführer Stadtmarketing) und Jörg Beckermann (Unternehmen). Foto: Stadtverwaltung

Bramsche. 27 Unternehmen aus den Industrie- und Gewerbegebieten in Engter und Schleptrup beteiligen sich an der Expo Bramsche, die am Sonntag, 8. September 2019, von 11 bis 17 Uhr stattfindet. Die Betriebe öffnen dann unter anderem ihre Türen und Tore für die Bürger.