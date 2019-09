Großer Arbeitseinsatz im Freibad Ueffeln am 7. September CC-Editor öffnen

Die Tage des alten Freibads in Ueffeln sind gezählt. In der kommenden Saison wird hier einiges anders aussehen. Am 7. September sollen bei einem Arbeitseinsatz zunächst Hecken und Bäume rund und das Becken entfernt werden, damit die Sanierung beginnen kann. Foto: Eva Voß

Ueffeln. Am Samstag, 7. September, ab 8 Uhr starten am Freibad in Ueffeln die Vorarbeiten für die umfassende Sanierung des Bads. Dafür bittet der Förderverein Freundeskreis Freibad das ganze Dorf um Unterstützung.