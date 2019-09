Sögeln. Der Ortsrat Sögeln setzt sich für eine ökologische Weiterentwicklung des Friedhofes in dem Bramscher Ortsteil ein. Ortsbürgermeister Gundolf Böselager kritisierte während der Ortsratssitzung die Haltung von Bauamtsleiter Hartmut Greife zu diesem Thema.

Kirschlorbeer-Monokultur oder ökologisch sinnvolle Bepflanzung mit heimischen Gewächsen? Das Thema beschäftigt die Kommunalpolitiker schon seit Monaten. Das immergrüne Gewächs wuchert und wuchert und verursacht erhebliche Folgekosten in der Unterhaltung. „Wir sollten zusammen mit der Stadt eine Entscheidung treffen“, hatte Jan-Gerd Bührmann (CDU) in der Mai-Sitzung verlangt, „der Kirschlorbeer gehört dort nicht hin, und wir kommen gegen den Wuchs nicht mehr an.“

Über die Frage "roden oder zurückschneiden" hinaus hatte der Ortsrat im Februar diesen Jahres die städtische Bauverwaltung gebeten, einen Friedhofsentwicklungsplann für Sögeln zu erstellen - "ohne Kirschlorbeer, der ökologisch völlig sinnlos ist und den Friedhof nur verdunkelt und düster darstellt". So steht es im Sitzungsprotokoll. Der Wandel in der Friedhofskultur biete die Chance, Friedhöfe naturnäher und attraktiver zu gestalten. Ziel müsse es sein, "wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna auf dem Friedhof zu schaffen. Artenvielfalt und der Schutz einheimischer Tiere und Pflanzen sollten dabei im Vordergrund stehen. Flächen für eine solche Umgestaltung stünden dafür in Sögeln zunehmend zur Verfügung.

Soweit zur Vorgeschichte: Am Montag brachte dann allerdings eine Antwort Greifes die Ratsmitglieder und allen voran Böselager auf die Palme. Vor dem Rat zitierte er die Antwort aus dem Bauamt: "Es werden Informationen gewünscht bezüglich des Aus- und Umbaus auf dem Friedhof Sögeln. Zur Frage "Friedhof" kann ich nur sagen, dass ich mit der Frage nichts anfangen kann. Wir haben im Winter umfängliche Rückschnittmaßnahmen durchgeführt. Mehr ist zurzeit nicht geplant." Böselager dazu: "Bauamtsleiter Greife liest offensichtliche die Protokolle der Ortsratssitzung nicht". Nur so könne er sich eine Antwort erklären, die so völlig an der Frage vorbeigehe, die eindeutig auf die Weiterentwicklung des Friedhofs und Gesichtspunkten von Nachhaltigkeit und Biodiversität gegolten habe.

Der Ortsrat forderte im Anschluss einstimmig Verwaltung und Rat auf, in den Etat 2020 einen Planungsansatz für eine ökologisch sinnvolle Umgestaltung des Friedhofs in Sögeln aufzunehmen.